Ленинградская область ввела дополнительные выплаты работникам скорой помощи

Работники скорой помощи в Ленинградской области каждый месяц начнут получать дополнительные выплаты. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Постановление о введении данных надбавок для сотрудников скорой помощи подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Отмечается, что доплата была назначена с 1 января 2025 года. Компенсации за первый и второй месяцы текущего года будут перечислены медикам в марте.

«Здесь надо быстро принимать решения и брать на себя ответственность за жизнь человека: сотрудники скорой в Ленобласти будут получать специальные «губернаторские» выплаты. Решение уже оформлено», — отметил Дрозденко.

Он подчеркнул, что выплаты дифференцированы по территориям и должностям работников подстанций скорой помощи.

«Так, для фельдшеров ее размер составит от 11,5 до 23 тыс. рублей, для водителей — 15 тыс. рублей. Выплата будет рассчитана с 1 января 2025 года. Кроме того, поставил задачу комитету по здравоохранению приобрести в этом году 25 новых автомобилей для областной службы скорой помощи», — отметил губернатор.

Кроме того, глава региона поставил задачу комитету по здравоохранению приобрести для областной службы скорой помощи 25 новых автомобилей до конца года.