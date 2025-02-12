Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ленинградская область ввела дополнительные выплаты работникам скорой помощи

Медики скорой помощи Ленобласти станут получать ежемесячные доплаты
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Работники скорой помощи в Ленинградской области каждый месяц начнут получать дополнительные выплаты. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Постановление о введении данных надбавок для сотрудников скорой помощи подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Отмечается, что доплата была назначена с 1 января 2025 года. Компенсации за первый и второй месяцы текущего года будут перечислены медикам в марте.

«Здесь надо быстро принимать решения и брать на себя ответственность за жизнь человека: сотрудники скорой в Ленобласти будут получать специальные «губернаторские» выплаты. Решение уже оформлено», — отметил Дрозденко.

Он подчеркнул, что выплаты дифференцированы по территориям и должностям работников подстанций скорой помощи.

«Так, для фельдшеров ее размер составит от 11,5 до 23 тыс. рублей, для водителей — 15 тыс. рублей. Выплата будет рассчитана с 1 января 2025 года. Кроме того, поставил задачу комитету по здравоохранению приобрести в этом году 25 новых автомобилей для областной службы скорой помощи», — отметил губернатор.

Кроме того, глава региона поставил задачу комитету по здравоохранению приобрести для областной службы скорой помощи 25 новых автомобилей до конца года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами