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Москвичи определят судьбу цирка на проспекте Вернадского

В «Активном гражданине» пройдет голосование о будущем цирка на Вернадского
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М. Денисова/Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что в городе идет активная дискуссия о судьбе Большого московского цирка на проспекте Вернадского, в связи с чем жителям столицы предлагается проголосовать по вопросу строительства его нового здания.

Собянин отметил, что строение, возведенное больше полувека назад, исчерпало свой ресурс и больше не может обеспечивать комфорт зрителей и качество представлений. По словам мэра, в жаркие дни в цирке очень душно, а в дождливые – протекает крыша. Животные при этом пребывают в условиях, которые не соответствуют современным стандартам.

Мэр подчеркнул, что для юных жителей столицы нужен новый цирк, в который будет хотеться возвращаться и где можно будет увидеть яркие шоу с использованием современных технологий. Собянин отметил, что классический цирковой манеж должен легко превращаться в бассейн для водных представлений или каток для танцев на льду, однако при обычном ремонте старого здания создать условия для этого будет невозможно.

«Другое решение – построить новое здание. Давайте вместе с вами определимся, быть или не быть в Москве новому Большому цирку. И, если быть, то где – на старом месте у метро «Университет» или в другом месте? Если вы поддержите эту идею, то тогда будем обсуждать концепцию нового Цирка, которая должна соответствовать месту его будущего расположения», — написал Собянин.

Большой Московский цирк был открыт в апреле 1971 года около станции метро «Университет» на Воробьевых горах и стал крупнейшим цирком в Европе. Здание в стиле советского модернизма возвели под руководством архитектора Якова Белопольского — среди прочего, автора архитектурного ансамбля вокруг «Родины-матери» в Волгограде. В январе этого года власти Москвы представили проект реконструкции цирка — он предполагает снос нынешнего здания.

Ранее Мьянма передала шесть слонят Большому Московскому цирку.

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