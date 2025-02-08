В Новосибирске ревнивый иностранец напал с ножом на подругу

В Новосибирске будет судить мигранта, который изрезал подругу ножом на почве ревности, женщину удалось спасти. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в сентябре 2024 года 41-летний иностранец встретил на улице сожительницу, между парой возникла ссора на почве ревности, в ходе конфликта мужчина выхватил нож и несколько раз ударил им 23-летнюю возлюбленную.

Девушка получила тяжелые травмы, ее удалось спасти. Нападавшего задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить до 11 лет колонии.

До этого сообщалось, что житель Кировской области обвиняется в нападении на бывшую сожительницу, которая отказалась возвращаться к нему. 57-летний мужчина приехал к дому бывшей сожительницы. Он пытался вернуть возлюбленную. Получив от женщины отказ, он выхватил нож и вонзил его в грудь потерпевшей, после чего скрылся. Спасти женщину не удалось. Подозреваемого в нападении удалось задержать. Возбуждено уголовное дело, задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Пензенской области женщина ударила сожителя ножом в грудь из-за избиения их кошек.