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Источник: губернатор Филимонов не требовал у школ печатать свои цитаты на стенах

В Вологодской области заявили, что губернатор не заставлял школы развешивать свои фото
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Telegram-канал Кровавая барыня

В госучреждениях и школах Вологодской области не направляли разнарядку с требованием разместить фотографии и цитаты губернатора Георгия Филимонова на стенах, сообщил «Газете.Ru» источник в правительстве региона.

«Конечно, это не соответствует действительности. Распоряжений, поручений, формуляров и официальных бумаг не было на этот счет. Тем более, за подписью губернатора», — сказал источник.

12 февраля Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на источник сообщил о разнарядке, поступившей в государственные учреждения и школы Вологодской области. По информации издания, требование направил департамент информационной политики региона. В публикации отмечается, что сам губернатор Филимонов бросил трубку во время звонка журналиста, а в мессенджере удалил переписку.

Ранее вологодский губернатор объяснил иконы и портреты Сталина в приемной.

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