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Житель Башкирии избивал пасынка-аутиста и заставлял его есть фекалии

В Башкирии осудили мужчину, который издевался над пасынком-инвалидом
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Depositphotos

В Башкирии вынесли приговор мужчине, который издевался над пасынком-инвалидом. Об этом сообщает Mash Batash, у жертвы диагностирован аутизм.

Три года назад житель Агидели, Рустам Муллашев, женился на женщине с двумя сыновьями и принялся их «воспитывать». Особенно отчима не устраивало поведение старшего пасынка, имеющего инвалидность и проблемы с туалетом.

Он регулярно избивал мальчика, а иногда кормил его экскрементами. Мать ребенка знала об этом, но не пыталась остановить мужа.

В полиции о происходящем в семье узнали после того, как младший брат жертвы рассказал обо всем своей учительнице. Педагог обратилась в органы опеки. Рустама обвинили в истязании несовершеннолетнего и лишили свободы на три года. Дети находятся на попечении своей бабушки.

Ранее на Камчатке пьяная мать избивала детей за плохие оценки.

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