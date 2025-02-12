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В Москве объявят лучших представителей спортивной и букмекерской отрасли

Во Дворце гимнастики Ирины Винер проведут награждение международной премии РБ
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Пресс-служба Премии РБ

Во Дворце гимнастики Ирины Винер 8 апреля пройдет шестая церемония награждения победителей международной премии РБ, сообщает пресс-служба премии.

Предполагается, что мероприятие, которое пройдет в спортивном сердце Москвы, объединит лидеров спортивной индустрии, бизнеса и медиа. На церемонии объявят лучших представителей спортивной и букмекерской отрасли.

«После регистрации номинантов и открытого голосования будет сформирован шорт-лист участников. Определять победителей предстоит экспертному жюри, в которое традиционно войдут лидеры спортивной индустрии России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация номинантов стартует с 17 февраля и продлится до 10 марта. Следующим этапом станет открытое голосование, которое пройдет с 13 по 26 марта.

В свою очередь, с 28 по 31 марта будет проходить голосование жюри, а 8 апреля состоится торжественная церемония награждения.

Как уточнили организаторы премии, на мероприятии каждый год присутствуют президенты лиг и федераций, известные спортсмены, тренеры, селебрити и звезды шоу-бизнеса. Кроме того, на каждой церемонии присутствует специальный гость — именитый спортсмен мирового уровня.

Напомним, международная премия РБ дебютировала в 2019 году, став ежегодной. На сегодняшний день мероприятие остается самым масштабным событием спортивной и букмекерской индустрии на территории СНГ.

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