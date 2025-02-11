Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин связал бывшую жену скотчем и больше суток ее избивал

Сибиряк больше суток удерживал в квартире и избивал бывшую жену
close
Depositphotos

Житель Новосибирска связал и жестоко избил бывшую жену, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Вечером 8 февраля экс-супруги встретились в квартире жертвы. После застолья гость запер входную дверь и связал женщине скотчем руки и ноги.

«Больше суток мужчина избивал связанную по рукам и ногам бывшую жену. Под вечер второго дня женщина смогла найти телефон и позвонить в полицию», — рассказал источник.

Пострадавшая попала в реанимацию с разрывами внутренних органов и множественными травмами. Сейчас за ее жизнью борются врачи.

Мужчину, ранее судимого за имущественные и насильственные преступления, задержали. Его подозревают в незаконном лишении свободы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее житель Башкирии жестоко избил пожилую мать тростью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами