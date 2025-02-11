Россиянин связал бывшую жену скотчем и больше суток ее избивал

Сибиряк больше суток удерживал в квартире и избивал бывшую жену

Житель Новосибирска связал и жестоко избил бывшую жену, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Вечером 8 февраля экс-супруги встретились в квартире жертвы. После застолья гость запер входную дверь и связал женщине скотчем руки и ноги.

«Больше суток мужчина избивал связанную по рукам и ногам бывшую жену. Под вечер второго дня женщина смогла найти телефон и позвонить в полицию», — рассказал источник.

Пострадавшая попала в реанимацию с разрывами внутренних органов и множественными травмами. Сейчас за ее жизнью борются врачи.

Мужчину, ранее судимого за имущественные и насильственные преступления, задержали. Его подозревают в незаконном лишении свободы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее житель Башкирии жестоко избил пожилую мать тростью.