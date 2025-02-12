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В российском регионе пьяный сельчанин огрел супругу утюгом по голове

В Оренбургской области мужчина ударил супругу утюгом по голове
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УМВД России по Оренбургской области

В Оренбургской области пьяный мужчина огрел 41-летнюю супругу утюгом по голове в ходе семейной ссоры. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Красный Коммунар, когда между супругами случилась ссора. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил жену утюгом по голове.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в Сакмарскую районную больницу. У нее диагностировали ушибленную рану теменной области. Фельдшер сообщила в полицию о случившемся.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении супруга пострадавшей уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянин связал бывшую жену скотчем и больше суток ее избивал.

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