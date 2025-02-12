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Более 30 человек отравились на свадьбе салатом с муляжом сухофруктов

В Индии 39 гостей свадьбы попали в больницу после салата с муляжом сухофруктов
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Ishant Chauhan/Global Look Press

В Индии 39 человек с признаками отравления обратились за медицинской помощью после посещения свадьбы. По предварительной версии, вызвать недомогание могли муляжи сухофруктов, добавленные поваром в салат. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Мурадабад (штат Уттар-Прадеш) 10 февраля, на торжестве в честь церемонии бракосочетания местного жителя, которую посетили около 400 гостей. Согласно отчету полиции, 39 гостей попали после праздника в больницу — пациенты жаловались на жидкий стул, рвоту, сильные боли в животе. Все они ели на празднике гаджар ка халва — морковный пудинг со специями и сухофруктами. По предварительной версии, часть сухофруктов, добавленных в блюдо, могли быть муляжом.

Часть пациентов до сих пор остается в больнице.

Ранее мальчишник перед свадебным торжеством в Индии закончился трагедией.

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