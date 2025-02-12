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В России призвали упростить прием на работу подростков

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев призвал упростить прием на работу подростков
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Freepik.com

В России следует упростить процедуру приема на работу подростков. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. Он подчеркнул, что «пора избавиться от навязанного западного инфантилизма» и максимально привлекать молодых людей к труду.

«Большинство родителей и самих молодых людей поддерживают этот подход. Согласно опросам, проведенным в том числе Институтом Царьграда, «за» голосуют более 60 процентов респондентов. Сейчас в нашей стране более 3 миллионов ребят 16-17 лет. И большинство из них готовы работать», — отметил Малофеев.

Он добавил, что Стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних, упрощающий прием на работу подростков, уже разработан. Принятие этого документа, по его словам, поможет несовершеннолетним быстрее повзрослеть и подготовиться к созданию семьи.

Согласно результатам исследования, проведенного международным оператором экспресс-доставки СДЭК и образовательной платформой «Фоксфорд»‎, репетиторство стало самым популярным способом заработать у российских подростков, наряду с раздачей листовок и доставкой.

Больше четверти школьников в свободное от учебы время готовы трудиться за зарплату от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, еще 26% стремятся к доходу в 20-30 тысяч, а 12% не зацикливаются на сумме: главное для них — наличие работы. 45% подростков предпочитают работать несколько раз в неделю, а 23% — несколько раз в месяц, говорится в исследовании.

Ранее экономист рассказала, как законно заработать школьнику в 2025 году.

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