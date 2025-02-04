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Репетиторство стало самой популярной подработкой у подростков в России

РИА Новости: подростки в России чаще всего подрабатывают репетиторством
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Shutterstock

Репетиторство стало самым популярным способом заработать у российских подростков, наряду с раздачей листовок и доставкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование международного оператора экспресс-доставки СДЭК и образовательной платформы «Фоксфорд»‎.

Из данных следует, что каждый пятый занимался репетиторством, 17% работали онлайн, 14% раздавали флаеры, а 12% доставляли заказы. Еще по 10% работали на складах и пунктах выдачи заказов.

«Больше четверти школьников в свободное от учебы время готовы трудиться за зарплату от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, еще 26% стремятся к доходу в 20-30 тысяч, а 12% не зацикливаются на сумме: главное для них — наличие работы. Это поколение ценит гибкость: 45% подростков предпочитают работать несколько раз в неделю, а 23% — несколько раз в месяц. Такой подход позволяет совмещать работу с увлечениями и отдыхом»‎, — говорится в исследовании.

Каждый третий подросток в возрасте от 14 до 18 лет подрабатывал, следует из опроса. 40% участников исследования хотят работать, чтобы обрести финансовую независимость. Вторая причина поиска подработки — желание получить опыт, и третья — помощь семье.

Обычно подростки ищут подработку с помощью друзей и знакомых. Многие используют сайты для поиска работы. Около 40% находят подработку через социальные сети и напрямую через работодателя.

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