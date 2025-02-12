Россиянин получил обморожение и чуть не замерз у себя дома из-за того, что не затопил печь

В Забайкалье мужчина получил обморожение и чуть не замерз у себя дома

В Забайкалье 54-летний мужчина получил обморожение и чуть не замерз в собственном доме из-за того, что не затопил печь. Об этом сообщает Chita.Ru.

Инцидент произошел в селе Кыра. Местный житель обратился к росгвардейцам, которые патрулировали населенный пункт, и сообщил, что в соседнем доме кто-то кричал: «Помогите, замерзаю!». Мужчина пытался сам открыть дверь, однако ничего не вышло.

Сотрудники Росгвардии смогли попасть в помещение и обнаружили там замерзающего мужчину. Оказалось, что он долго не топил печь и получил обморожение. Он не мог самостоятельно встать. Стражи порядка на руках вынесли его из дома.

Пострадавшего передали врачам, а затем доставили в медицинское учреждение. Мужчину госпитализировали. Подробной информации о его состоянии не поступало.

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