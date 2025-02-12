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Россиянин решил отомстить знакомой и сжег ее квартиру

В Вологодской области мужчина сжег квартиру подруги
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Евгений Биятов/РИА Новости

Житель Череповца, который из мести сжег квартиру своей подруги, может получить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает УМВД Вологодской области.

По данным следствия, в октябре 2024 года 26-летний житель Череповца решил отомстить своей знакомой, дождавшись пока девушка уедет на работу и отведет ребенка в детсад, он проник в ее квартиру, облил диван бензином и поджег мебель.

От вспыхнувшего огня мужчину отбросило в коридор, на нем загорелись брюки. Злоумышленник сорвал часть одежды и выбежал на улицу, а потом скрылся. Поджигатель уехал в Дагестан и вернулся в Череповец только в январе 2025 года, где и был задержан сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов сотрудников Росгвардии.

По факту поджога следователями возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Оренбурга развелся и попытался сжечь дом, где спали его бывшая жена и дочь. Бывший муж хозяйки дома разбил окно в кухне и, разлив на пол и мебель бензин, поджег его. Затем подозреваемый проник в гараж, где поджег автомобиль, принадлежавший его экс-супруге, и скрылся. Женщина и ребенок смогли спастись из задымленного помещения. Поджигателя задержали.

Ранее россиянин разогревал еду, уснул и устроил пожар в квартире.

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