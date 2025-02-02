Петербуржец обновил гардероб, стащив из магазина спортивный костюм

mk.ru: в Петербурге мужчина украл из магазина костюм и напал на продавца

На юге Петербурга задержан молодой человек, который решил обновить гардероб и украл спортивный костюм. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в магазине по проспекту Ветеранов, в торговый зал вошел мужчина. Он открыто похитил спортивный костюм и решил покинуть магазин, не оплатив покупку. Вора попытался задержать продавец, злоумышленник ударил его кулаком в лицо и скрылся.

Сотрудник торговой точки обратился с заявлением в правоохранительные органы. Подозреваемого в краже удалось задержать, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Свердловской области разыскивают трех подростков, ограбивших магазин экипировки. Трое подростков ночью камнем разбили витрину магазина экипировки. Пробравшись в помещение, грабители не стали красть с прилавков товары, вскрыли кассу и прихватили с собой выручку в сумме 50 тысяч рублей, после чего скрылись.

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