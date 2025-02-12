Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин забыл в автобусе гранату и стал фигурантом уголовного дела

В Курске мужчина забыл в автобусе осколочную гранату и стал фигурантом дела
close
Freepik

В Курске местный житель нашел на улице гранату и стал фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств. Его дело рассматривает Промышленский районный суд города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Согласно материалам дела, 20 августа 2024 года мужчина нашел у автосервиса на улице Магистральной осколочную гранату со взрывателем. Он сложил боеприпас в пакет и спрятал его в кустах. Через 10 дней он вернулся за находкой. При этом подозреваемый на тот момент был пьян.

Мужчина забрал пакет и отправился домой на автобусе. Покидая транспортное средство, он оставил пакет в салоне. На конечной остановке пакет обнаружил водитель автобуса.

Курянину грозит за вменяемое ему преступление до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Туапсе турист гулял по горам и случайно нашел гранату времен ВОВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами