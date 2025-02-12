Россиянин забыл в автобусе гранату и стал фигурантом уголовного дела

В Курске мужчина забыл в автобусе осколочную гранату и стал фигурантом дела

В Курске местный житель нашел на улице гранату и стал фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств. Его дело рассматривает Промышленский районный суд города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Согласно материалам дела, 20 августа 2024 года мужчина нашел у автосервиса на улице Магистральной осколочную гранату со взрывателем. Он сложил боеприпас в пакет и спрятал его в кустах. Через 10 дней он вернулся за находкой. При этом подозреваемый на тот момент был пьян.

Мужчина забрал пакет и отправился домой на автобусе. Покидая транспортное средство, он оставил пакет в салоне. На конечной остановке пакет обнаружил водитель автобуса.

Курянину грозит за вменяемое ему преступление до 15 лет лишения свободы.

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