Археолог-нелегал выкапывал предметы старины и продавал их коллекционерам

В Ульяновской области местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания» УК РФ — правоохранители предполагают, что мужчина намеренно искал предметы старины и продавал их. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«С начала 2023-го по февраль 2024 года злоумышленник, не имевший разрешения на право проведения археологических полевых работ, занимался раскопками в районе села Атяшкино Сурского района», — рассказала Волк.

По ее словам, мужчина вел раскопки в местах, включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Найденные артефакты злоумышленник продавал коллекционерам, с которыми связывался через интернет. В момент задержания у черного археолога изъяли металлоискатель и около 100 предметов старины, в том числе древнюю икону, монеты и украшения эпохи раннего Средневековья.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые у него предметы отправили на историко-культурные и историко-археологические экспертизы.

Ранее московские археологи обнаружили старинные изразцы с кошками в коронах.