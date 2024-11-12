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В Москве нашли изразцы возрастом около 400 лет

Московские археологи обнаружили старинные изразцы с кошками в коронах

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Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Во время работ на археологических площадках в Москве обнаружили 400-летние изразцы с изображением кошки в короне, сообщается на сайте mos.ru.

Как отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, изразцы нашли на территории Чижевского подворья и на Тверской улице.

«Эти находки дали возможность специалистам лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века», — сказал он.

Археологи отметили, что с XVI века подобные изразцы использовали для облицовки передней стенки печей.

Специалисты добавили, что на реставрацию таких находок обычно уходит от полутора недель до нескольких месяцев в зависимости от состояния артефакта или его фрагментов.

Также археологи обнаружили обширную коллекцию древних изразцов при проведении работ по благоустройству территории Яузской больницы.

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