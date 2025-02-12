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Психотравматолог рассказала, как сайты знакомств повлияли на отношения

Психотравматолог Обухова: сайты знакомств обесценили отношения
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Shutterstock

Появление возможности знакомиться через специальные сайты, приложения или социальные сети привело к обесцениванию романтических отношений. Об этом рассказала психотравматолог Ирина Обухова, передает Pravda.Ru.

«Романтика — это предвкушение, это процесс вхождения в отношения», — напомнила она.

При этом теперь люди стремятся быстро найти партнера, что привело к поверхностным встречам и взаимодействиям, подчеркнула Обухова. Однако, по ее словам, в таких знакомствах есть и плюсы. Так, например, онлайн-поиск партнера поможет тем людям, которые испытывают трудности в реальных взаимодействиях.

Психолог сервиса Теамо Татьяна Любина до этого рассказала «Газете.Ru», что девушки на сайтах знакомств прежде всего смотрят на фото, поэтому важно, чтобы в профиле были качественные снимки. Оптимально добавлять фотографии, демонстрирующие интересы и образ жизни (например, фото с гор, где вы катаетесь на сноуборде), отметила она. По ее словам, по анкете может быть сразу понятно, что ее писал человек с чувством юмора, тогда шансы на свайп вправо увеличиваются до 90%.

Ранее психолог объяснила, чего стоит избегать в анкете на сайтах знакомств.

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