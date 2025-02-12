HR-специалист рассказала, что нужно учесть при смене профессии

При смене профессии важно прежде всего выписать свои страхи и переживания и оценить возможные риски, чтобы точно осознать, нужно ли идти на этот шаг. Об этом »Москве 24» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

Она отметила, что никто не гарантирует, что на новом месте сотрудника ждут хороший коллектив и зарплата. В связи с этим эксперт рекомендует заранее проанализировать вакансии на рынке труда. По ее словам, стоит также посмотреть, какие навыки и компетенции востребованы больше всего.

«Лучше всего, конечно, найти работу, навыки для которой у вас уже есть. Например, учитель русского и литературы может пойти в редакторы, токарь — в автослесари и так далее», — подчеркнула Лоикова.

Однако она уточнила, что у соискателей есть шанс устроиться на работу даже без опыта в этой сфере. HR-специалист напомнила, что такие сотрудники могут пройти обучение при необходимости.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина накануне Дня всех влюбленных 14 февраля рассказала «Газете.Ru», что перед праздниками в Москве растет спрос на специалистов сферы услуг. По словам эксперта, в сфере услуг можно зарабатывать около 100 тыс. рублей в месяц.

Ранее россияне отреагировали на идею привлекать женщин к «мужским» профессиям.