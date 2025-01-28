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Жители Подмосковья смогут заказать вывоз крупногабаритного мусора онлайн

Андрей Воробьев: жители Подмосковья обращают особое внимание на чистоту во дворах
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Пресс-служба правительства Московской области

Жители Подмосковья смогут воспользоваться удобным онлайн-сервисов для вывоза крупногабаритного мусора, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, жители обращают особо внимание на тему чистоты во дворах.

«Нам важно еще раз посмотреть, какие мероприятия, какой алгоритм работы должен быть реализован, чтобы во дворах был порядок. Наша задача – найти эффективное решение», — сказал он.

Воробьев добавил, что до жителей необходимо донести правила обращения с крупногабаритным мусором.

«Есть специальные площадки, услуга вывоза и так далее. Эта информация, а также адрес нахождения ближайшего контейнера для крупногабаритных отходов должны быть в каждом подъезде», — сказал он.

Также министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отметил, что с помощью системы «Безопасный регион» около 100 тыс. камер во дворах Подмосковья выявляют навалы крупногабаритных отходов.

«Если навал крупногабаритных отходов не устраняется, управляющей компании будет выставлен штраф – 50 000 рублей. Что касается физических лиц, то будем выявлять нарушителей, в том числе, с помощью видеокамер», — сказал он.

Мурашов добавил, что жители региона могут подать заявку на вывоз ненужных вещей на региональном портале Госуслуг.

Создание в Подмосковье инфраструктуры и сервисов для сортировки и переработки отходов проводится в соответствии с нацпроектом «Экологическое благополучие».

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