В Ленобласти 14-летний подросток приставал к третьекласснице

В Ленобласти задержали подростка, пристававшего к третьекласснице на улице

В Кировском районе Ленинградской области подростка-иностранца обвинили в домогательствах в отношении ученицы начальных классов. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В правоохранительные органы обратилась мать девятилетней девочки, жительница Кировска сообщила, что 10 февраля подросток совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери, он был одет в темно-желтую куртку.

Спустя сутки подозреваемого удалось задержать, им оказался 14-летний мигрант, известно, что подросток нигде не работает и не учится. Семья состоит на миграционном учете. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

До этого сообщалось, что в Приморье мигрант пытался изнасиловать пассажирку такси. Девушка, она вызвала такси, чтобы добраться до Владивостока. Водитель попросил заехать за знакомым, который направлялся в тот же город, она согласилась. Пассажиром оказался мигрант, который всю дорогу приставал к девушке.

Ранее петербуржец совращал родную 15-летнюю дочь и попал под суд.