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Рейд после теракта в «Крокусе» помог обнаружить наркодилера

В Москве осудили наркодилера, задержанного после теракта в «Крокусе»
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Depositphotos

В Москве суд вынес приговор ранее судимому торговцу наркотиками, который был задержан полицией во время рейда, проведенного после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них говорится, что вскоре после теракта находящиеся в усилении правоохранители проверяли въезжающие в Москву автомобили. Одной
из них была машина такси, на заднем пассажирском сиденье которой был сильно нервничающий гражданин. При проверке у мужчины в носке под подштанниками левой ноги обнаружили большой сверток, обмотанный синим скотчем. Позже экспертиза установила, что сверток содержал 49 граммов метадона.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. В суде он заявил, что должен был расфасовать запрещенные вещества, а затем разложить «закладки». Подсудимый свою вину признал и раскаялся.

Суд приговорил его к 10,5 годам колонии строгого режима. Суд учел судимость мужчины в 2017 году за причинение легкого и тяжелого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В приговоре речь шла о «предмете, схожем с ножом».

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске мужчина решил пойти в армию, но купил наркотики и попал в колонию.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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