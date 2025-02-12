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Россияне стали чаще интересоваться недвижимостью в дальних регионах

Россияне чаще интересуются покупкой недвижимости в дальних регионах РФ
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Depositphotos

На первом месте в списке городов, в которых россияне стали активнее интересоваться недвижимостью, традиционно расположилась Москва с долей 81,8%, второе так же ожидаемо занял город Сочи (54,5%). А третье место с одинаковой долей 45,5% поделили между собой Санкт-Петербург и Крым.

Это показало исследование Kalinka Ecosystem, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики отметили, что многие инвесторы диверсифицируют свой портфель и выбирают несколько направлений сразу, чем объясняется неравномерное распределение процентных долей.

Интерес российских инвесторов также вызывают такие дальние регионы, как Алтай (40%), Камчатка и Байкал – 10 и 5% соответственно. Еще по 9% покупателей отдали свои голоса за недвижимость в Калининграде и Екатеринбурге.

Что касается покупательских предпочтений по типам недвижимости, то большинство опрошенных респондентов выбрали жилую недвижимость в городе (90%), второе место заняли зарубежная и коммерческая (по 81%), на третьем оказались загородные объекты с долей 54%, а на четвертом – курортная российская недвижимость (36%).

«Мы действительно фиксируем рост интереса инвесторов к новым направлениям, увеличилось количество запросов и от покупателей из регионов, — рассказал Алексей Чумалов, генеральный директор Kalinka Russia. «Востребованность российской недвижимости растет за счет необходимости вложения средств в понятный продукт и минимизации политических рисков. Например, Алтай входит в число наиболее привлекательных регионов с точки зрения инвестиций в недвижимость. В качестве примера приведу кейс: в одном из проектов на Алтае еще в 2022 году сотка земли стоила 45 тыс. руб., а в 2024 уже 100 тыс. руб., а это рост на 120% за два года».

Ранее россиянам объяснили, почему категорически нельзя жить в квартире с «голыми» стенами.

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