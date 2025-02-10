Житель Башкирии жестоко избил пожилую мать тростью

Житель Башкирии, жестоко избивший мать, получил год колонии, пьяный мужчина нанес пожилой женщине несколько ударов ее же тростью. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, в сентябре 2024 года нетрезвый сын поссорился с 84-летней матерью. В ходе словесной перепалки он схватил трость пожилой женщины и нанес ей несколько ударов по различным частям тела и угрожал потерпевшей.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

До этого сообщалось, что в Калининградской области 43-летний психически больной мужчина избил 63-летнюю мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами. Скорая помощь забрала мужчину с места происшествия в состоянии комы — он принял большую дозу противосудорожных и седативных лекарств. Пенсионерке с колото-резаными ранами головы и разбитым лицом оказали помощь на месте.

Ранее россиянка проломила матери череп, бросив в нее тарелку.