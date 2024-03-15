Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американка выиграла $1,4 млн благодаря своему ребенку

В США женщина выиграла $1,4 млн благодаря своему ребенку

close
100%
Shutterstock

В США многодетная мать выиграла $1,4 млн благодаря своему ребенку. Об этом сообщает People.

По информации издания, женщина из штата Иллинойс играла в лотерею и время от времени использовала при этом даты рождения своих детей. Однажды она вновь использовала дату рождения своего ребенка и узнала, что разбогатела.

«Чтобы скоротать время, я открыла приложение лотереи на телефоне, и оно показало выигрыш в 1,4 миллиона. Я просто поверить не могла. Какое-то безумие», — рассказала американка.

Отмечается, что ночь, когда женщина узнала о выигрыше, была для нее очень тяжелой. Победительница не рассказала, как именно планирует потратить выигранные средства.

Ранее женщина 40 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами