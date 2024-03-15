Американка выиграла $1,4 млн благодаря своему ребенку

В США многодетная мать выиграла $1,4 млн благодаря своему ребенку. Об этом сообщает People.

По информации издания, женщина из штата Иллинойс играла в лотерею и время от времени использовала при этом даты рождения своих детей. Однажды она вновь использовала дату рождения своего ребенка и узнала, что разбогатела.

«Чтобы скоротать время, я открыла приложение лотереи на телефоне, и оно показало выигрыш в 1,4 миллиона. Я просто поверить не могла. Какое-то безумие», — рассказала американка.

Отмечается, что ночь, когда женщина узнала о выигрыше, была для нее очень тяжелой. Победительница не рассказала, как именно планирует потратить выигранные средства.

Ранее женщина 40 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот.