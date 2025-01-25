Россиянину, срубившему две березы, грозит реальный срок

Мужчине грозит до 7 лет колонии за вырубку двух берез в Калининградской области

В Калининградской области мужчина, срубивший две березы, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в полиции региона.

Как установили полицейские, 61-летний житель Нестеровского района срубил две березы, выросшие на территории Чистопрудненского участкового лесничества. Сделав это, он причинил ущерб Государственному лесному фонду на почти 300 тыс. рублей.

Мужчина знал, что нарушает закон, поэтому закопал пеньки, оставшиеся после рубки. Впоследствии он признался, что заготавливал древесину в личных целях. Во время обыска у него изъяли бензопилу, трактор и получившиеся заготовки. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее дело о незаконной вырубке леса возбудили в Бурятии.