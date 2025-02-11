Россиянину, который перенес три инсульта к 25 годам, пересадили сердце

В Челябинской области врачи спасли 25-летнего мужчину с опасным заболеванием сердца. Он стал самым молодым пациентом с трансплантированным сердцем, сообщили в пресс-службе областной клинической больницы (ЧОКБ).

О своем наследственном заболевании, дилатационной кардиомиопатии, житель Аргаяшского района Радель Ярмухаметов узнал недавно. Некоторое время назад его начала беспокоить сильная одышка, а в течение прошлого года молодой человек перенес три инсульта.

Мужчина курил, но избавился от вредной привычки, чтобы дожить до операции. Его поставили в лист ожидания на трансплантацию и госпитализировали, как только появилось подходящее по параметрам сердце.

«Работа идет параллельно. В момент изъятия донорского сердца, реципиента (которому будут пересаживать сердце), подают в операционную и готовят к операции. И только когда хирурги дают добро, подтверждают, что сердце подходит и операция возможна, мы начинаем этап анестезии. Это делается для экономии времени, поскольку органы не предназначены для жизни вне организма и время работает против нас. Мы стараемся как можно быстрее все сделать, чтобы сократить процесс», — рассказал об этапах операции Игорь Глазунов, врач анестезиолог-реаниматолог ЧОКБ.

Трансплантация прошла успешно, и теперь, чтобы организм не начал отторгать пересаженный орган, Радель будет получать иммуносупрессивную терапию.

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