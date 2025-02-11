В Ямало-Ненецком АО самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет Aн-24 выкатился за пределы ВПП в ЯНАО, Росавиация начала расследование

Самолет Aн-24РВ авиакомпании «ЮТэйр» с 19 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Утренний в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Авиационный инцидент произошел 11 февраля около 9:00 по мск с воздушным судном, летевшим из аэропорта Сабетта на полуострове Ямал.

«После посадки и пробега по ВПП аэропорта Утренний произошло выкатывание самолета за ограничительные огни взлетно-посадочной полосы», — отмечается в сообщении.

Всего на борту находились 23 человека, никто из них не пострадал. Самолет отбуксировали на стоянку, он не получил повреждений.

Расследованием авиаинцидента занимается комиссия Тюменского МТУ Росавиации, которой предстоит установить причины происшествия.

25 января в Хабаровском крае самолет Ан-24 «Хабаровских авиалиний» не смог взлететь, выкатился за пределы ВПП и заехал в кусты. Как сообщает РЕН ТВ, разогнавшись по ВПП, самолет прервал взлет и начал тормозить, но все равно выкатился за пределы полосы и проехал лишние 30 метров, прежде чем остановился. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Ранее появилось видео, на котором в аэропорту Лос-Анджелеса чуть не столкнулись самолеты.