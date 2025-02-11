В Ставрополе женщина задушила четырехмесячную дочь подушкой из-за ее плача

В Ставрополе мать расправилась с четырехмесячной дочерью из-за плача

В Ставрополе женщину задержали по подозрению в убийстве четырехмесячной дочери, сообщили в краевом следственном управлении СК России.

Вечером 10 февраля 33-летняя местная жительница находилась одна в квартире со своим ребенком. Матери никак не удавалось успокоить младенца, и в конце концов она не выдержала.

С помощью подушки женщина задушила свою беспомощную дочь, отец ребенка вскоре вернулся с работы и увидел тело девочки. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию.

Подозреваемая уже задержана, возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Решается вопрос об избрании детоубийце меры пресечения.

Ранее суд признал невменяемой россиянку, удушившую своего семилетнего сына.