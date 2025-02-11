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В соцсетях раскритиковали блогера, устроившего фотосессию на фоне извергающегося вулкана

Daily Star: блогер сфотографировался на фоне извергающегося вулкана и напугал людей
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echa_thawil/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В соцсетях раскритиковали блогера, устроившего фотосессию на фоне извергающегося вулкана, пишет Daily Star.

Популярный блогер Эча Тавил, известный своими экстремальными путешествиями и контентом, вызвал бурю обсуждений после публикации кадров, на которых он позирует всего в нескольких метрах от извергающегося вулкана Дуконо в Индонезии.

Мужчина сначала снимает кратер вулкана, заполненный серыми камнями и щебнем, а потом из глубины начинает подниматься красная лавообразная масса, которая затем взрывается, выбрасывая в воздух камни и пепел.

Пользователи соцсетей выражают как восторг от действий Тавила, так и недоумение.

«Очень страшно. Этот человек невероятен», — пишут комментаторы.

Несмотря на риск, Эча сообщил подписчикам, что продолжит удивлять их экстремальными кадрами, доказывая, что для настоящих приключений нет границ.

Ранее учеными был раскрыт потенциально опасный секрет давно уснувших вулканов.

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