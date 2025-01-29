Раскрыт потенциально опасный секрет давно уснувших вулканов

NatGeo: очаги магмы сохраняются под вулканами даже после их затухания

Американские ученые из Корнелльского университета сделали открытие, опровергающее устоявшееся представление об исчезновении магматических очагов под вулканами после их затухания. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Используя сейсмические волны, геологи обнаружили крупные и устойчивые магматические резервуары под шестью вулканами Каскадного хребта на западе Северной Америки. Среди них оказался вулкан Крейтер-Лейк в Орегоне, который не извергался тысячи лет.

«Независимо от частоты извержений, мы видим большие магматические тела под многими вулканами», — отметил ведущий автор исследования Гуаннинг Пан.

По его словам, эти очаги существуют на протяжении всей жизни вулканов, а не только в периоды активности.

Результаты меняют представление о вулканической активности. Раньше считалось, что извержения полностью опустошают магматические камеры, но теперь ясно, что они лишь сбрасывают избыточный объем и давление, а сами камеры постепенно восстанавливаются.

Это открытие имеет важное значение для мониторинга вулканической активности. Ученые планируют расширить исследования на другие регионы, включая Аляску, чтобы выяснить, применимы ли их выводы к вулканам по всему миру.

Ранее ученые предупредили о грядущем извержении самого активного вулкана на северо-востоке Тихого океана.