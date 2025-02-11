Механик научился читать в 58 лет и смог прочитать журнал, купленный им 40 лет назад

Механик из Англии научился читать в 58 лет и смог прочитать журнал, который купил 40 лет назад, пишет Good News Network.

Тед Миджли, житель Брэдфорда, который с детства страдал от дислексии и так и не научился читать в школе, наконец смог насладиться экземпляром журнала Speedway Star, купленным еще в 1985 году. В 58 лет он освоил чтение благодаря помощи репетитора, что стало для него настоящим прорывом.

Миджли с детства сталкивался с трудностями в обучении. В школе его называли «ленивым», и только в средней школе учителя предположили, что у него может быть дислексия. Несмотря на перевод в специализированное учебное заведение, Тед так и не смог преодолеть свои трудности и в итоге оставил образование, устроившись работать на текстильную фабрику.

Однако это не помешало ему построить успешную карьеру механика в уникальном виде британского автоспорта — спидвее, где гонщики соревнуются на грунтовых овальных трассах на односкоростных мотоциклах без тормозов. Миджли много путешествовал по миру, сопровождая гонки, и именно это стало для него мотивацией научиться читать.

«Я познакомился с молодым австралийским гонщиком Брэйденом Эллиотом и хочу стать его менеджером. Но для этого мне нужно уметь читать электронные письма», — рассказал британец.

Сейчас Тед берет два 30-минутных урока в неделю у репетитора и получает удовольствие от каждого прочитанного нового слова.

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