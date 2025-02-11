В РОЦИТ отметили опасность иностранных цифровых платформ

Некоторые иностранные цифровые платформы сегодня стали намного опаснее многих преступников. Об этом на заседании комиссии по новым медиа на тему «Сделано в России»: работа собственных ресурсов и выбор пользователей» рассказал председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Депутат подчеркнул, что государства могут использовать интернет в своих целях, чтобы вмешиваться в политику и экономику других стран, поэтому термин «безопасный интернет» сегодня звучит совсем иначе.

«Для нас это прежде всего защита прав и интересов российских граждан, безопасность цифровой среды в том числе от внешних воздействий. Когда против России была объявлена информационная война, стало очевидно, что единственный способ сделать Рунет безопасным – это заменить иностранные платформы на российские. Выполнить эту стратегическую задачу можно только совместными действиями», — сказал он

Как отметил директор по работе с контентом RUTUBE Илья Емелин, контент стал ключевой составляющей медиапространства.

«Мы стараемся создать удобную экосистему для авторов, которая включает в себя различные инструменты для загрузки, обработки и продвижения контента, а также сервисы монетизации», — сказал он.

В продолжение темы эксперт РОЦИТ, гендиректор LOOKY Анна Баринова подчеркнула, что российские платформы – это не только контент, но и технологические решения, которые обеспечивают цифровой суверенитет.

«Мы предоставляем инструментарий, который может работать как внутри платформы LOOKY, так и там, где будет комфортно бизнесу или создателю контента», — сказала она.

В свою очередь исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер отметил, что растет аудитория платформ, которые созданы в России, хранят данные в РФ и ориентированы на своего пользователя.

«Как медиаплатформа мы стремимся к максимальным знаниям о своей аудитории. Это желание связано с тем, чтобы обеспечивать их качественным контентом, соответствующим их интересам. Это помогает нам эффективно защищать пользователей от актуальных угроз», — сказал он.

По его словам, в связи целью является не просто информирование, а создание общедоступных и эффективных инструментов для борьбы с мошенниками полезных как для частных лиц, так и для крупных компаний.