В Петербурге девушка попробовала напиток с азотом и получила ожог пищевода

SНОТ: в Петербурге девушка обожгла пищевод азотом из бокала на кулинарных курсах

В Петербурге девушке понадобилась помощь медиков после корпоратива. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел в заведении на улице Дыбенко. По словам самой 23-летней пострадавшей, она пришла в кулинарную студию с 19 коллегами на мастер-класс. Они готовили три блюда. Помимо этого, на столе они заметили жидкий азот, который предназначался для красивой подачи напитков.

Как и коллеги, петербурженка добавила вещество сначала в бокал шампанского, затем приготовила напиток с колой и азотом. Спустя некоторое время ее самочувствие ухудшилось.

«Пострадавшую госпитализировали с ожогом пищевода», – сообщается в публикации.

На данный момент медики оказывают ей всю необходимую помощь. Сейчас девушке больно есть.

По словам самой гостьи заведения, перед мастер-классом сотрудники не провели инструктаж по безопасности. Помимо этого, они якобы не оказали первую помощь должным образом.

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