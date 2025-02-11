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«Был срыв»: в Москве медсестра оттаскала ребенка за волосы, чтобы дать лекарство

В Москве женщина обвинила медсестру в том, что она таскала ребенка за волосы
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Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Москве родители рассказали о насилии над ребенком в местном детском санатории. Об этом сообщает «Сапа».

По словам одной из родительниц, дети которой тоже лечатся в учреждении, женщина хотела дать мальчику четырех-пяти лет лекарство. Однако воспитанник отклонял голову, поэтому женщина схватила его за волосы, чтобы он принял препарат. Мать заявила, что медсестра делала это дважды.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видно, как медсестра не отрицает применение силы. Она заявила, что «вот так получилось» и объяснила ситуацию усталостью.

«Я сегодня одна, простите, сегодня был срыв», – рассказала женщина.

По словам родительницы, у пострадавшего проблемы с речью, и когда она стала спрашивать его о произошедшем, он только кивал. Мальчику было больно, он плакал.

В комментарии для журналистов заместитель главврача санатория рассказала, что знает о произошедшем.

Ранее в санатории под Калининградом избили мальчика, у него травма головы.

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