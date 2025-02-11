«Был срыв»: в Москве медсестра оттаскала ребенка за волосы, чтобы дать лекарство

В Москве родители рассказали о насилии над ребенком в местном детском санатории. Об этом сообщает «Сапа».
По словам одной из родительниц, дети которой тоже лечатся в учреждении, женщина хотела дать мальчику четырех-пяти лет лекарство. Однако воспитанник отклонял голову, поэтому женщина схватила его за волосы, чтобы он принял препарат. Мать заявила, что медсестра делала это дважды.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видно, как медсестра не отрицает применение силы. Она заявила, что «вот так получилось» и объяснила ситуацию усталостью.
«Я сегодня одна, простите, сегодня был срыв», – рассказала женщина.
По словам родительницы, у пострадавшего проблемы с речью, и когда она стала спрашивать его о произошедшем, он только кивал. Мальчику было больно, он плакал.
В комментарии для журналистов заместитель главврача санатория рассказала, что знает о произошедшем.
Ранее в санатории под Калининградом избили мальчика, у него травма головы.