В санатории под Калининградом 11-летнего мальчика избили до травмы головы

Проходившего лечении в санатории 11-летнего мальчика избили его сверстники, сообщили в прокуратуре Калининградской области.

Инцидент произошел 3 октября в детском противотуберкулезном санатории в Светлогорске. Правоохранители начали проверку по факту случившегося после появления в соцсетях соответствующей публикации, в ней говорилось, что мальчик, проходивший лечение, подвергся избиению со стороны других детей. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, повлекшую легкий вред здоровью.

В интересах пострадавшего прокуратура направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда. Всего с учреждения, где все произошло, а также родителей девочки, которая, как было установлено, нанесла потерпевшему травму, сотрудник надзорного ведомства потребовал 450 тыс. рублей. Кроме того, следователи уже возбудили уголовное дело. Иск находится на рассмотрении.

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