Полицейский из Батайска устроил дебош в караоке-баре в центре Ростова-на-Дону

Мужчина устроил дебош в ростовском караоке-баре. По информации Don Mash, хулиганом оказался врио начальника угрозыска Батайска Виссарион Тоноян.

Инцидент произошел в клубе ICON на Социалистической улице в самом центре Ростова-на-Дону. Тоноян пришел в заведение со спутницей и братом. По словам очевидцев, компания стала активно употреблять алкогольные напитки.

В какой-то момент девушка полицейского стала терять сознание, а он сам стал выяснять отношения с барменом. Мужчина схватил бутылку и пригрозил разбить ее о голову оппонента, но свидетель остановил Тонояна. Затем в ситуацию вмешалась девушка-администратор, которая попыталась успокоить буйного посетителя, но силовик плеснул ей в лицо коктейлем.

Из-за пьяных гостей на место вызвали скорую, но Тоноян продолжил угрожать окружающим, обещая всех посадить. В УМВД по Ростовской области поведение сотрудника не комментировали.

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