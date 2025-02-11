Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Великобритании пожарные спасли ребенка, который оказался заблокированным в постамате

Daily Mail: в Англии пожарные спасли ребенка, застрявшего в постамате
close
Cleveland Fire Brigade UK/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пожарные в Англии спасли ребенка, который оказался заблокированным в постамате, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, ребенок оказался в ловушке внутри посылочного автомата, где уровень кислорода упал до опасно низкого уровня, что едва не привело к удушью. Спасателям пришлось взломать дверцу автомата, чтобы освободить мальчика, и обеспечить ему экстренную кислородную терапию. По словам представителя службы, ситуация могла стать хуже, если бы помощь не подоспела вовремя.

«Без вентиляции внутри уровень кислорода у ребенка упал до критически низкого уровня. Бригады оперативно провели необходимые меры и обеспечили дальнейшую медицинскую помощь», — сообщили эксперты.

Пожарная служба призвала родителей не терять бдительность и следить за своими детьми.

«Этот случай — важное напоминание об опасности замкнутых пространств. Никогда не позволяйте детям забираться внутрь посылочных автоматов или других подобных конструкций», — говорится в заявлении.

Ранее пожарные в США спасли женщину, которая решила помочь собаке выбраться из замерзшего озера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами