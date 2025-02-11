В Великобритании пожарные спасли ребенка, который оказался заблокированным в постамате

Daily Mail: в Англии пожарные спасли ребенка, застрявшего в постамате

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Пожарные в Англии спасли ребенка, который оказался заблокированным в постамате, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, ребенок оказался в ловушке внутри посылочного автомата, где уровень кислорода упал до опасно низкого уровня, что едва не привело к удушью. Спасателям пришлось взломать дверцу автомата, чтобы освободить мальчика, и обеспечить ему экстренную кислородную терапию. По словам представителя службы, ситуация могла стать хуже, если бы помощь не подоспела вовремя.

«Без вентиляции внутри уровень кислорода у ребенка упал до критически низкого уровня. Бригады оперативно провели необходимые меры и обеспечили дальнейшую медицинскую помощь», — сообщили эксперты.

Пожарная служба призвала родителей не терять бдительность и следить за своими детьми.

«Этот случай — важное напоминание об опасности замкнутых пространств. Никогда не позволяйте детям забираться внутрь посылочных автоматов или других подобных конструкций», — говорится в заявлении.

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