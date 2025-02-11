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Нелегальное казино обнаружили и закрыли в Ленобласти

В Ленобласти пресекли работу подпольного казино

В Ленинградской области стражи порядка пресекли работу подпольного казино. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, группа злоумышленников организовала нелегальное казино вне игорной зоны в городе Всеволожске. Стражи порядка пресекли нелегальную деятельность и изъяли у преступников оборудование, деньги, мобильные телефоны и другую технику.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору. В данный момент решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Другие лица, причастные к организации нелегального бизнеса, устанавливаются.

Правоохранители допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее в Благовещенске накрыли незаконное казино, работавшее более двух лет.

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