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В Благовещенске накрыли незаконное казино, работавшее более двух лет

В Амурской области местный житель организовал нелегальное казино
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RomanR/Shutterstock/FOTODOM

В Благовещенске местному жителю предъявлено обвинение в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает СУ СК РФ Амурской области.

По данным следствия, нелегальное казино с мая по 2022 года по ноябрь 2024 года работало в здании по улице Шевченко. К организации незаконной деятельности оказался причастен житель Благовещенска.

«Поводом к возбуждению уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскной деятельности сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Амурской области.

В ходе обыска из помещения казино изъяты игровое оборудование и около восьми миллионов рублей наличными.

До этого сообщалось, что воронежские полицейские в Москве задержали жителя Липецка, который обманом оформил несколько кредитов на свою подругу и проиграл все деньги на ставках. 29-летняя женщина стала получать звонки от представителей банков о задолженности по кредитам, при этом займы россиянка не оформляла. Возлюбленный девушки признался ей, что тайно оформил на ее имя кредиты на сумму 950 тысяч рублей, возвращать деньги он отказался и скрылся.

Ранее петербуржец проигрался в нелегальном казино и сдал его полиции.

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