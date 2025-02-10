Флорист назвала правила, которые помогут продлить жизнь букету

Цветам в букете нужно сделать свежий срез с помощью ножа или секатора перед тем, как поставить их в воду, чтобы продлить им жизнь. Об этом «Москве 24» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, ножницы для этой цели использовать не стоит, потому что они пережмут капилляры и сосуды, которые питают цветок, и он завянет. Продлить жизнь букету помогут и специальные препараты.

«Из домашних вариантов самый оптимальный – это простая газированная минеральная вода. Содержащийся в ней углекислый газ способствует тому, что цветы дольше живут», — предложила Сафронова.

Она также советует менять воду, если она стала мутной, и при этом хорошо мыть вазу и стебли цветов. Сам букет лучше размещать вдали от отопления и сквозняков.

Директор по аналитике Flowwow Александр Девяткин до этого рассказал «Газете.Ru», что при выборе цветов онлайн важно учитывать, в какие сроки осуществляется доставка, есть ли возможность увидеть букет или доставить его анонимно. Чтобы узнать о подробностях, необходимо уточнить детали у продавца.

Ранее сообщалось, что россиянин хотел порадовать жену и украл букет из магазина.