Россиянин по требованию «майора ФСБ» перевел мошенникам более 5 миллионов рублей

В Чувашии мужчина лишился более 5 миллионов рублей, поверив в уголовное дело

Житель Чебоксар перевел мошенникам все накопления, аферисты запугали потерпевшего уголовным делом за госизмену. Об этом сообщает УМВД по республике Чувашия.

В полицию с заявлением обратился 63-летний мужчина, он сообщил, что остался без денег, которые копил всю жизнь. Мошенники связались с ним через мессенджер, неизвестный представился «майором ФСБ», предъявил потерпевшему служебное удостоверение и заявил, что мужчине грозит длительный срок за госизмену.

Якобы с его счета в банке была попытка перевода денег на Украину. Чтобы избежать уголовного преследования, россиянину посоветовали взять на работе отгулы и выполнить указания телефонных собеседников. Поверив мошенникам, он обналичил накопления в сумме более пяти миллионов рублей и отправил их на «безопасный счет». Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что сын гендиректора «Газпром-медиа», бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова отдал мошенникам 65 миллионов рублей и коллекцию часов. 20-летний юноша назвал аферистам код из СМС, в полицию о мошеннических действиях сообщила сотрудница ломбарда, в который студент пришел сдавать часы.

Ранее в Самаре задержали мошенников, похитивших у пенсионерки 421 млн рублей.