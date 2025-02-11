Россиянка заступилась за подругу и ударила ножом знакомого

На Камчатке женщина заступилась за подругу и ударила ножом ее обидчика

Жительница Елизово получила условный срок за нападение с ножом на обидчика подруги. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

По данным следствия, в ноябре 2024 года обвиняемая в компании подруги и приятелей распивала спиртные напитки. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им в живот 43-летнего обидчика подруги.

Пострадавший выжил, в отношении россиянки было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что житель Кировской области обвиняется в нападении на бывшую сожительницу, которая отказалась возвращаться к нему. 57-летний мужчина приехал к дому бывшей сожительницы. Он пытался вернуть возлюбленную. Получив от женщины отказ, он выхватил нож и вонзил его в грудь потерпевшей, после чего скрылся. Спасти женщину не удалось. Подозреваемого в нападении удалось задержать. Возбуждено уголовное дело, задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Тверской области мужчина избил обидчика деревянным стулом во время застолья.