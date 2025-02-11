Россиян предупредили об опасности подключения к открытым сетям Wi-Fi

В общественных местах нельзя подключаться к незащищенным сетям Wi-Fi, так как это грозит тем, что мошенники перехватят данные пользователя. В том числе хакеры могут завладеть паролями, номерами банковских карт, кодами и другой конфиденциальной информацией, сообщил RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

В открытых сетях Wi-Fi нет шифрования, из-за чего они становятся легкой добычей хакеров, которые получают доступ к данным подключившихся пользователей.

«Даже если сеть кажется безопасной, злоумышленники могут создать поддельную точку доступа с похожим названием, чтобы перехватывать данные пользователей», — отметил Немкин.

Также хакер может внедриться в сеть между пользователем и интернет-сервером, перехватывая все передаваемую информацию. Так они получают возможность читать сообщения, менять данные в реальном времени – к примеру, если человек заходит в приложение банка, то преступник может просто подменить страницу входа и завладеть данными учетки, пояснил депутат.

Еще один способ мошенничества с Wi-Fi – это распространение вредоносного ПО, которое устанавливается на устройство и заражает его троянами, вирусами, программами-шпионами. Причем зачастую так преступники получают возможность управлять устройством, включать камеру, микрофон, открывать файлы.

Немкин призвал никогда не вводить личные данные в общественных местах, отключать автоматическое подключение к Wi-Fi и поддерживать обновленный антивирусник на устройствах.

Напомним, в МВД недавно сообщили об обнаружении созданных мошенниками сетей Wi-Fi для кражи аккаунтов в аэропорту Шереметьево. Злоумышленники развернули точку доступа с обманчиво схожим названием SVO_Free, с помощью которой мошенники завладевают учетной записью своей жертвы.

Ранее россиян призвали установить пароль на свои SIM-карты для защиты от мошенников.