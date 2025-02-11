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Лжегенерал спецслужб выманил у бизнесвумен 15 млн рублей

Полицейские задержали лжегенерала за кражу у бизнесвумен 15 млн рублей
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге мужчину подозревают в мошенничестве на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама пострадавшая предпринимательница, с мужчиной она познакомилась недавно. Он пообещал ей сверхприбыль и заявил, что является генералом спецслужб, поэтому якобы сможет с помощью связей урегулировать все вопросы.

«Как только доверившаяся бизнесвумен передала ему свои сбережения, он перестал выходить на связь», – сообщается в публикации.

Подозреваемого задержали в Москве, им оказался 61-летний мужчина, который на самом деле работал бригадиром, проживал в хостеле и ранее был судим.

От действий мужчины могла пострадать 44-летняя женщина из Ленобласти. По версии правоохранителей, с ней подозреваемый познакомился в интернете и жил в течение трех лет, при этом возлюбленный представился ей вымышленным именем. Мужчина жил за счет партнерши.

Известно, что даже после разоблачения она не смогла поверить в то, что жила с аферистом, обращаться в полицию она отказалась.

Ранее в Самаре пенсионерка отдала мошенникам 421 млн рублей.

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