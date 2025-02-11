Пристав поймала должницу, записавшись к ней на стрижку и окрашивание волос

В Красноярске пристав поймала должницу, записавшись к ней за стрижку

В Красноярском крае приставу удалось найти и привлечь должницу к ответственности, записавшись к ней на стрижку. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ ФССП России.

Как уточнили в ведомстве, жительница Железногорска, накопившая долги на 2 млн 300 тыс. рублей по кредитам, неоплаченным штрафам, долгое время скрывалась от приставов. По телефону она заявляла, что проживает в Москве и возвращаться в родной город не собирается.

В ходе мониторинга соцсетей и мессенджеров, инспектор ФССП установила, что должница ведет Telegram-канал, где рекламирует свои услуги парикмахера-стилиста, которые оказывает в одном из торговых центров Красноярска. Пристав записалась в салон красоты под видом клиентки.

«Когда мастер поняла, кто пришел к ней на прием и зачем, то попыталась скрыться в туалетной комнате своей парикмахерской, но безрезультатно. Должница была принудительно доставлена в ГУФССП России по Красноярскому краю для проведения в отношении нее принудительных мер», — рассказали в ведомстве.

Судебный пристав арестовал телефон должницы. В отношении женщины были составлены 18 административных протоколов за уклонение от исполнения административного наказания. Суд приговорил фигурантку к 360 часам обязательных работ. Также женщину обязали предоставить автомобиль марки «Тойота», который ей принадлежит, в счет погашения долга.

Ранее аналогичный случай произошел в Кузбассе, где пристав записался к должнику на стрижку и арестовал его на 10 суток.