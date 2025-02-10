Пристав поймал парикмахера-алиментщика, записавшись к нему на стрижку

В Кузбассе пристав записался к должнику на стрижку и арестовал его на 10 суток

В Новокузнецке пристав поймал должника по алиментам на его рабочем месте. Об этом сообщает УФССП Кемеровской области.

На исполнении у ведомства находилось производство в отношении мужчины, накопившего 900 тысяч рублей долга за содержание сына. Россиянин скрывался от приставов, было известно, что он работает парикмахером на дому.

Созвонившись с мужчиной, пристав записался к нему на стрижку, но вместо одного клиента к должнику приехала группа инспекторов, алиментщик арестован на десять суток.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее в Башкирии мужчина и женщина прятались от приставов в погребе.