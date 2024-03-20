В Башкирии подростка осудили за пропаганду «Колумбайна»*

Суд вынес приговор 17-летней школьнице из Башкирии за пропаганду терроризма. Об этом сообщает Telegream-канал Baza.

По версии правоохранителей, в 2023 году девушка поддерживала и одобряла деятельность «Колумбайна» (организация запрещена в России). У девушки изъяли дневники и технику, в записях эксперты выявили признаки поддержки движения. В результате в отношении подростка возбудили уголовное дело по статье об организации и участии в террористической деятельности. В последствии на нее завели еще одно дело – за пропаганду терроризма.

Суд признал девушку виновной и приговорил ее к пяти годам и шести месяцам заключения. Этот срок она проведет в колонии общего режима. Также школьнице запрещено администрировать сайты и каналы ближайшие два года.

Ранее в Москве задержали мужчину за участие в террористической деятельности.