Россиянин заступился за приятеля и приставил к горлу таксиста нож

В ХМАО пьяный мужчина напал с ножом на таксиста, который привез ему пиво

Житель города Урай угрожал таксисту ножом и попал под следствие. Об этом сообщает издание Neft со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Инцидент произошел в июле 2024 года. В ночь на 9 июля компания собутыльников отдыхала на территории частного дома. Через несколько часов застолья мужчины заказали пиво. Баклажки со спиртным привез таксист, который оказался знакомым одного из собутыльников. Между мужчинами завязалась перепалка, в которую вмешался третий мужчина. Он сел на заднее сиденье авто и приставил к горлу водителя нож, которым резал шашлык.

Таксист успел среагировать на агрессию, выхватил нож и отбросил его, при этом сильно порезав руку. После этого он уехал с места ЧП.

Нападавшего осудили за посягательство на жизнь потерпевшего, а также причинение вреда здоровью средней тяжести. Также мужчину обязали выплатить водителю 270 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее петербуржцы с ножом напали на таксиста из-за просьбы не справлять нужду во дворе.