В Якутии мужчина пытался провезти в тайнике машины 17 слитков золота на 105 млн рублей

В Якутии будут судить мужчину, который пытался нелегально перевезти 17 кг золота

Житель Ингушетии предстанет перед судом в Якутии за незаконное приобретение и попытку провезти 17 слитков золота общей стоимостью свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, летом 2024 года обвиняемый незаконно приобрел на территории Магаданской области 17 слитков золота весом около килограмма каждый. Драгоценный металл стоимостью 105 млн рублей он попытался вывезти через территорию Якутии, спрятав в оборудованном в машине тайнике, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении 49-летнего жителя Ингушетии было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Шереметьево таможенники задержали россиянок с драгоценностями на 21 млн рублей. Во время досмотра багажа инспекторы ФТС нашли 504 украшения, которые пассажирки охарактеризовали как «стекляшки, не представляющие ценности». Экспертиза установила, что «стекляшки» оказались сделаны из золота и серебра со вставками из драгоценных камней — общая стоимость украшений составила 21 млн рублей.

Ранее в Грозном две женщины пытались увезти в Турцию золото на 19 млн рублей.